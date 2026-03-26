Il Dsga non risponde di meri atti esecutivi sentenza Cassazione 5531 2026

La Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore dei servizi generali e amministrativi non è responsabile solo per atti esecutivi. Con l'ordinanza n. 55312026, la decisione chiarisce che la sua posizione non si limita a compiti di mera esecuzione, ma implica anche altre responsabilità. La sentenza si inserisce in un contesto giudiziario in cui si analizzano le funzioni e le responsabilità di questa figura.

L'ordinanza n. 55312026 della Cassazione civile offre l'occasione per una riflessione critica sulla figura del Funzionario EQ con incarico da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) nelle istituzioni scolastiche, evidenziando ancora una volta le lacune normative e contrattuali che caratterizzano una delle figure chiave della governance scolastica. L'articolo Il Dsga non risponde di meri atti esecutivi, sentenza Cassazione 55312026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Eternit, Cassazione annulla sentenza Agenda Nord DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso: dall’affidamento agli atti inziali, dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGAGiorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso. Una selezione di notizie su Il Dsga non risponde di meri atti... Discussioni sull' argomento Il Dsga non risponde per i meri atti esecutivi; IL SOLE 24 ORE * SCUOLA: IL DSGA NON RISPONDE PER I MERI ATTI ESECUTIVI; IL SOLE 24 ORE * FOOD: RICAMBIO GENERAZIONALE LENTO NELLE AZIENDE FAMILIARI DELL’AGROALIMENTARE. Il Dsga non risponde per i meri atti esecutiviLa responsabilità disciplinare del capo segreteria non scatta in automatico per tutte le omissioni del personale Ata ... ilsole24ore.com *CCNL 25/27: Dignità retributiva per i Dsga ed il personale ATA* L'incontro di oggi in Aran si è incentrato esclusivamente sulla parte economica e la possibile sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è prevista per il 1° aprile 2026, In questo co - facebook.com facebook