Adrian Grenier ha espresso il suo disappunto riguardo alle accuse rivolte al personaggio interpretato da lui nel film

Adrian Grenier scende in campo in difesa del suo personaggio dopo aver ammesso di aver rivisto il film 'un sacco di volte'. A un mese dall'uscita del sequel, Adrian Grenier è intervenuto per difendere il suo personaggio ne Il diavolo veste Prada. A vent'anni dal successo del film ambientato nel mondo della moda, i fan accusano ancora Nate di essere il colpevole della rottura tra lui e Andy, personaggio interpretato da Anne Hathaway. Ma Grenier non ci sta a essere considerato il "villain" della storia e scende in campo in difesa del suo affascinante e ambizioso chef che interrompe la relazione con la povera Andy, bistratta e sfruttata dalla sua datrice di lavoro vamp che ha il volto di Meryl Streep. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il diavolo veste Prada, Adrian Grenier non ci sta: "Perché continuate a dire che sono io il cattivo?"

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