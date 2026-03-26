Sabato 28 marzo, Nociglia ospiterà una serata dedicata alla celebrazione della forza e della solidarietà femminile, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla lotta contro le malattie. L’evento si svolgerà in centro paese e coinvolgerà diverse iniziative che mirano a mettere in risalto il coraggio delle donne che affrontano sfide personali. La manifestazione si inserisce nella cornice di iniziative di supporto e di sensibilizzazione.

Un incontro dedicato alla resilienza femminile di fronte alla malattia. Tra interventi medici, testimonianze di “donne guerriere” e performance artistiche, l'evento promuove un messaggio di rinascita e solidarietà: “Non sei sola. Mai” NOCIGLIA - Sabato 28 marzo il cuore di Nociglia batterà al ritmo della solidarietà e della resilienza. Presso il Centro diurno (ex Asilo delle suore), a partire dalle ore 17:30, si terrà un incontro dal titolo: “Il coraggio è donna – Storie di forza oltre la paura”. L’evento, promosso dall’associazione Paeri siamo Aps, non vuole essere solo un convegno, ma un abbraccio collettivo. L'obiettivo è dare voce a tutte quelle "donne guerriere" che, quotidianamente, affrontano le sfide della malattia e del dolore, trasformandoli in percorsi di speranza e rinascita. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Il coraggio è donna: a Nociglia una serata per celebrare la forza oltre la malattia

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