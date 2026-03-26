Il comandante regionale Paolo Kalenda in visita a Parma

Nella mattinata di oggi, il Generale di Divisione Paolo Kalenda, comandante regionale della Guardia di Finanza per l’Emilia Romagna, si è recato presso il Comando Provinciale di Parma, situato in via Torelli. La visita ha coinvolto i vertici del comando locale e ha avuto come obiettivo un incontro di cortesia e aggiornamenti sulle attività di servizio in corso.

Il comandante regionale delle Fiamme Gialle in Emilia-Romagna ha fatto visita ai reparti di Parma per un punto sulle attività operative e di controllo del territorio Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita al Comando Provinciale di via Torelli. Accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Gen. B. Gianluca Angelini, il Comandante Regionale ha incontrato una rappresentanza di militari dei diversi Reparti alla sede di Parma ai quali ha espresso piena soddisfazione per l’elevato impegno profuso nello svolgimento delle quotidiane... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il comandante regionale Paolo Kalenda in visita a Parma Articoli correlati Finanza, il generale Paolo Kalenda in visita al comando provincialeNella mattinata del 15 gennaio, il comandante regionale Emilia-Romagna, il generale di divisione Paolo Kalenda, nell’ambito del programma delle... Visita istituzionale a Modena per il Comandante Regionale della Guardia di FinanzaNella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha ricevuto la visita istituzionale del... Una raccolta di contenuti su Paolo Kalenda Discussioni sull' argomento Guardia di Finanza, il generale Kalenda fa tappa a Cesena e incontra i reparti operativi; GDF - GUARDIA DI FINANZA * IL COMANDANTE REGIONALE EMILIA ROMAGNA NELLA VISITA AL COMANDO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA. Il comandante regionale Kalenda a Parma: elogio all'impegno quotidiano della guardia di finanzaElogio all'impegno quotidianodella guardia di finanza, incontro con i reparti e conferma delle linee operative. Stamattina il comandante regionale Emilia Romagna della guardia di finanza, generale di ... gazzettadiparma.it Reggio Emilia, le Fiamme Gialle incontrano il comandante regionaleReggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Giornata reggiana, quella di oggi, per il generale Paolo Kalenda, comandante regionale della Guardia di Finanza. E’ stato accolto dal comandante provinciale, il ... ilrestodelcarlino.it