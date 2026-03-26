il colonialismo italiano incontro con labanca

Oggi alle 16.30, presso l’Istituto di Storia contemporanea in vicolo Santo Spirito 11, si terrà una conferenza dedicata al colonialismo italiano. L’evento vedrà la presenza di uno storico esperto che discuterà delle politiche coloniali italiane e delle loro ripercussioni storiche. La sessione si inserisce nel ciclo di incontri dedicati alla storia dell’Italia e alle sue relazioni con le aree coloniali.

Oggi alle 16.30 all’Istituto di Storia contemporanea, vicolo Santo Spirito 11, con la conferenza del prof Nicola Labanca sul tema ’ Il colonialismo italiano, e perchè la sua storia ci coinvolge ancora oggi’, si apre il ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano, con l’obiettivo di approfondire una delle pagine più complesse e controverse della storia nazionale. Il colonialismo è stato nel bene e nel male un fenomeno storico politico cruciale nella ridefinizione dei rapporti globali tra l’Europa e il resto del mondo. In Italia, però, sembra mancare nel dibattito pubblico una riflessione di ampio spettro sul tema e sulle criticità che lo hanno puntualmente accompagnato nella sua storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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