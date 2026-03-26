Stasera a Bergamo si svolge la semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di Usa e Messico, con l’Italia di Gattuso impegnata contro l’Irlanda del Nord. La partita si gioca nel contesto di una sfida decisiva per l’accesso alla fase finale del torneo internazionale. La gara si tiene all’interno di uno stadio con capacità e atmosfera che potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro.

Più che il cielo di Irlanda sarà quello di Bergamo stasera a essere decisivo contro l’Irlanda del Nord nelle semifinali dei playoff per qualificarsi ai mondiali di Usa e Messico di quest’estate. Appuntamento alle 20,45. Se vinciamo sfideremo il 31 marzo in trasferta la vincente di Galles-Bosnia. La formazione. Bastoni è recuperato e va verso la titolarità: se non dovesse avere dolori nelle prossime ore, sarà lui a scendere in campo dal 1?. Completamente recuperati anche Mancini, Calafiori e Tonali. A destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra, in attacco ci sono Kean e Retegui. Non convocato Scamacca come Cambiaso, Cambiaghi, Coppola e Caprile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il “cielo di Bergamo” contro l’Irlanda: l’Italia di Gattuso si gioca la qualificazione ai mondiali

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