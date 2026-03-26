Il ciclone Deborah arriva nelle Marche | neve e graupel comuni in allerta per il maltempo
Il maltempo si intensifica nelle Marche con l’arrivo del ciclone Deborah, che si prevede colpirà la regione nel pomeriggio. Mentre l’Emilia Romagna ha già affrontato vento e neve nelle ore precedenti, le autorità hanno emesso allerte per neve e graupel. La perturbazione ha portato condizioni di maltempo diffuso e la regione si prepara a fronteggiare le conseguenze atmosferiche associate alla tempesta.
Ancona, 26 marzo 2026 – Mentre l’ Emilia Romagna già da ieri sera ha dovuto fare i conti con il maltempo tra vento e neve, le Marche si preparano alla tempesta Deborah (così denominato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare) che dovrebbe colpire la regione nel pomeriggio. Neve e graupel. Raffiche di vento. Aperto il Coc ad Ascoli. Annullati gli eventi pubblici e privati all’aperto a San Benedetto. L’ordinanza ad Ancona. Monitoraggio con il Coc anche a Macerata. Le previsioni di venerdì 27 marzo. Che tempo farà sabato 28 marzo. Domenica 29 marzo. Nuova perturbazione in arrivo la prossima settimana. Le previsioni meteo. Neve e graupel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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