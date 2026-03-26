Il maltempo si intensifica nelle Marche con l’arrivo del ciclone Deborah, che si prevede colpirà la regione nel pomeriggio. Mentre l’Emilia Romagna ha già affrontato vento e neve nelle ore precedenti, le autorità hanno emesso allerte per neve e graupel. La perturbazione ha portato condizioni di maltempo diffuso e la regione si prepara a fronteggiare le conseguenze atmosferiche associate alla tempesta.

Ancona, 26 marzo 2026 – Mentre l’ Emilia Romagna già da ieri sera ha dovuto fare i conti con il maltempo tra vento e neve, le Marche si preparano alla tempesta Deborah (così denominato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare) che dovrebbe colpire la regione nel pomeriggio. Neve e graupel. Raffiche di vento. Aperto il Coc ad Ascoli. Annullati gli eventi pubblici e privati all’aperto a San Benedetto. L’ordinanza ad Ancona. Monitoraggio con il Coc anche a Macerata. Le previsioni di venerdì 27 marzo. Che tempo farà sabato 28 marzo. Domenica 29 marzo. Nuova perturbazione in arrivo la prossima settimana. Le previsioni meteo. Neve e graupel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ciclone Deborah arriva nelle Marche: neve e graupel, comuni in allerta per il maltempo

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