Un ciclone proveniente dall’Adriatico ha provocato un peggioramento atmosferico che ha interessato la regione giovedì, portando piogge frequenti, raffiche di vento e nevicate che hanno coinvolto anche zone di bassa quota. La neve si è spinta in alcune aree pianeggianti, prima nel ravennate e successivamente fino alla costa. L’evento è stato definito notevole, anche se non insolito per questa stagione.

L'INTERVISTA - Focus con Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti) Il veloce, ma intenso peggioramento che ha investito giovedì la Romagna, ha provocato piogge e rovesci frequenti, forti raffiche di vento e nevicate su tutti i rilievi fino a bassa quota, ma per alcune fasi la neve si è spinta fino alla pianura, dapprima sul ravennate fino alla costa, e in seguito anche su faentino e forlivese, arrivando ad imbiancare leggermente il paesaggio, aspetto non comune nella terza decade di marzo. Anche se i fenomeni nevosi sono stati spesso intervallati di pioggia, per brevi periodi le nevicate sono state anche piuttosto intense e associate a vento forte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Il ciclone adriatico porta la neve persino in pianura, perché è successo: "Evento rimarchevole, ma non particolarmente raro"

Articoli correlati

Ciclone in Romagna, il vento urla e spazza via bidoni e rami sulle strade. E arriva persino la neveDa giovedì mattina, un’intensa ondata di maltempo legata a un profondo vortice ciclonico sta sferzando la Romagna, trasformando il paesaggio...

Ciclone artico sull’Italia: neve in pianura e venti tempestosi imminentiRoma - Una nuova irruzione fredda dal Nord Europa travolge il Paese: piogge intense, grandinate e crollo termico fino a dieci gradi con possibili...

Una raccolta di contenuti su ciclone adriatico

Temi più discussi: Ciclone adriatico, i disagi causati dalla neve; Meteo, neve e maltempo sull'Italia dal 25 marzo: le regioni a rischio. Le previsioni; Ciclone artico sull’Adriatico: brusco ritorno dell’inverno con neve e venti impetuosi; Domani minimo profondo sull’Italia: neve localmente fino al mare tra Emilia Romagna, Marche ed Abruzzo.

Il ciclone adriatico porta la neve persino in pianura, perché è successo: Evento rimarchevole, ma non particolarmente raroL'INTERVISTA - Focus con Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti) ... forlitoday.it

Ciclone Deborah si abbatte sull'Italia, allerta meteo in diverse regioni: pioggia e vento fino a 100 km orariIl ciclone Deborah porta maltempo diffuso sull'Italia con freddo, venti forti, piogge e nevicate: è allerta meteo gialla in diverse regioni ... virgilio.it

LIVE DAL SATELLITE - Ecco il profondo ciclone Artico posizionato sull'alto Adriatico co una pressione inferiore a 990hpa e ben inquadrato dai modelli già qualche giorno fa. Attorno di esso soffiano forti venti localmente anche superiori ai 100km/h da Nord a - facebook.com facebook

Forti raffiche di vento previste per la giornata di domani su Alto Adriatico, Piemonte, Liguria e Appennino Tosco-Emiliano. Nella giornata di domani un ciclone si approfondirà nell'Alto Adriatico causando forti venti di burrasca tra Veneto ed Emilia-Romagna. x.com