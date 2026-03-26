Il Comitato di Japigia ha annunciato che non si procederà più con il progetto di un centro di conferimento rifiuti differenziati in via Papalia. La decisione riguarda l’ipotesi di realizzare l’impianto nel quartiere di Bari, che era stata discussa in passato e coinvolgeva la gestione dei rifiuti da parte di Amiu Puglia. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali alternative o modifiche al piano.

I rappresentanti dei cittadini hanno incontrato il sindaco Leccese: "Ci ha rassicurati sulla situazione. Sarà probabilmente realizzato in un'altra zona del quartiere" Sembra tramontare l'ipotesi di realizzare in via Papalia, nel quartiere Japigia di Bari, un Centro conferimento rifiuti differenziati gestito da Amiu Puglia. E' quanto emerso dall'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il Comitato Bari Sostenibile, che rappresenta circa 300 residenti della zona dove era stato previsto il Ccr. L'opera, finanziata con 1,3 milioni di euro, prevede una struttura di 6mila mq, dotata di zone per pesare i rifiuti differenziati, punti di sosta per bici e auto, anche elettriche, un ufficio accettazione e un piccolo giardino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Il Centro conferimento rifiuti differenziati di Japigia, il Comitato: "Non si farà più in via Papalia"

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