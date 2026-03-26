Il cellulare e la nostra immagine

Da lortica.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cellulare è uno strumento che accompagna molte persone durante la giornata e spesso influisce sulla percezione di sé. L’uso di applicazioni per modificare l’aspetto fisico tramite il telefono è chiamato dismorfia digitale. Questa pratica può portare a un’alterazione dell’immagine corporea, poiché le persone modificano le foto e creano versioni perfezionate di sé stessi.

Il cellulare è uno specchio sempre con noi. Modificare la propria immagine corporea con un’applicazione del cellulare si chiama dismorfia digitale. Così abbiamo una immagine corporea reale, archiviata (e spesso nascosta), e una immagine virtuale da diffondere nella rete. Ricordate il romanzo “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello? Racconta la vicenda di Vitangelo Moscarda, che all’improvviso si accorge, guardandosi allo specchio, di avere il naso leggermente spostato. Vedere nel proprio corpo un difetto fisico e provare vergogna si chiama dismorfofobia: qualcosa da eliminare, da nascondere. Vitangelo elimina la sua vergogna estetica finendo nella follia e nell’isolamento, immerso nella natura e lontano dalle persone. 🔗 Leggi su Lortica.it

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