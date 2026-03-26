Il cellulare è uno strumento che accompagna molte persone durante la giornata e spesso influisce sulla percezione di sé. L’uso di applicazioni per modificare l’aspetto fisico tramite il telefono è chiamato dismorfia digitale. Questa pratica può portare a un’alterazione dell’immagine corporea, poiché le persone modificano le foto e creano versioni perfezionate di sé stessi.

Il cellulare è uno specchio sempre con noi. Modificare la propria immagine corporea con un’applicazione del cellulare si chiama dismorfia digitale. Così abbiamo una immagine corporea reale, archiviata (e spesso nascosta), e una immagine virtuale da diffondere nella rete. Ricordate il romanzo “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello? Racconta la vicenda di Vitangelo Moscarda, che all’improvviso si accorge, guardandosi allo specchio, di avere il naso leggermente spostato. Vedere nel proprio corpo un difetto fisico e provare vergogna si chiama dismorfofobia: qualcosa da eliminare, da nascondere. Vitangelo elimina la sua vergogna estetica finendo nella follia e nell’isolamento, immerso nella natura e lontano dalle persone. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il cellulare e la nostra immagine

Articoli correlati

Via al cellulare in aula, l’esempio della nostra scuolaUno degli aspetti più dibattuti negli ultimi anni è l’utilizzo dei telefoni cellulari a scuola, durante le ore di lezione e non.

Leggi anche: Gaja Masciale: «Da ragazza sentivo di dover dimostrare di avere qualcosa di interessante da dire: la nostra immagine arriva sempre prima di noi. Oggi scelgo di interpretare ruoli di donne libere»

XIAOMI Smart Camera C100 – Come cambiare le impostazioni immagine

Contenuti utili per approfondire Il cellulare e la nostra immagine

Discussioni sull' argomento Il giornalista Verdelli a Leggermente: Il cellulare è la nostra scatola nera; Smartphone (e affini) presto vietati dalle Elementari alle Medie; Digital Corporate Banking: a strategic resource for business growth; Cocaina e cellulare in carcere, Stefani: Non ci sono spazi nella nostra società per l'illegalità.

Il giornalista Verdelli a Leggermente: Il cellulare è la nostra scatola neraL’ex direttore di Repubblica e Gazzetta dello Sport: Il cellulare è la nostra scatola nera Non sono contro: il giornalista invita a riconoscere rischi e tentazioni senza demonizzare LECCO – Il tel ... msn.com

#Bergamo Avrebbe ripreso tutto con il cellulare il ragazzino di 13 anni che questa mattina ha accoltellato la sua prof in un corridoio della scuola media di Trescore Balneario. Il giovane studente si trova dai Carabinieri con i familiari: vista l'età, non è imputabil - facebook.com facebook

Caso Delmastro, chiami Bisteccheria e risponde Caroccia. Il giallo del cellulare x.com