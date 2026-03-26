Nella nuova puntata di Razza Dominante si affronta il caso noto come il delitto di Giancarlo Ricci, chiamato anche «il pugile», ucciso da Pietro De Negri, detto «il Canaro della Magliana». Si ricorda come l'evento abbia segnato uno dei momenti più cruenti della criminalità romana, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Il Canaro o l'ira di Narciso Terribile è la vendetta di Narciso. Il delitto di Giancarlo Ricci detto «il pugile» da parte del « Canaro della Magliana », al secolo Pietro De Negri, resta scolpito nella memoria collettiva come uno dei capitoli più neri della Roma criminale. In un quartiere dove nel 1988 era più facile trovare una dose che un barboncino da tosare, il teatro della mattanza è proprio la toeletta per cani Mambli, epicentro dei piccoli traffici criminali dei protagonisti e del rapporto simbiotico e malato tra i due. In questa puntata di « Razza dominante - Crimini e psiche » Davide Di Santo ci guida nel cuore di un caso che riserva incredibili colpi di scena e che, anche a decenni dai fatti, ci offre nuove, sorprendenti chiavi di lettura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Canaro della Magliana o la vendetta di Narciso. La nuova puntata di Razza Dominante

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