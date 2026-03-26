Il calcio piange Beppe Savoldi | la malattia i record e la leggenda di Mister Due Miliardi al Napoli

Il calcio italiano si trova in lutto per la scomparsa di Giuseppe Savoldi, morto giovedì 26 marzo 2026 a 79 anni nella sua abitazione di Gorlago, Bergamo. La sua morte è stata causata da un tumore al cervello. Savoldi era noto come Mister Due Miliardi e aveva giocato per diverse squadre, stabilendo numerosi record durante la sua carriera.

ADDIO A BEPPE SAVOLDI, MISTER DUE MILIARDI. Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Giuseppe “Beppe” Savoldi, morto giovedì 26 marzo 2026 all’età di 79 anni nella sua casa di Gorlago (Bergamo) a causa di un tumore al cervello. L’annuncio è stato dato dal figlio Gianluca. Storico attaccante di Atalanta, Bologna e della Nazionale, Savoldi è entrato nella leggenda della SSC Napoli nell’estate del 1975, quando il presidente Corrado Ferlaino lo acquistò per la cifra record di due miliardi di lire (tra contanti e contropartite). Con la maglia azzurra ha collezionato 55 gol in quattro stagioni, vincendo una Coppa Italia e una Coppa di Lega Italo-Inglese, e diventando un’icona assoluta per la città. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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