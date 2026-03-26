Il mondo del calcio piange Beppe Savoldi, noto come “Beppe-gol” per le sue capacità di segnare. La sua carriera è stata legata principalmente al Bologna, dove ha lasciato un segno indelebile. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per i tifosi e il club, e il suo addio ha suscitato grande commozione tra gli appassionati.

Bologna, 26 marzo 2026 – Beppe-gol, bastava il nomignolo: una garanzia di gloria e baldoria davanti alla porta. La luce di Beppegol, al secolo Giuseppe Savoldi, si è spenta oggi all'età di 79 anni. Bergamasco con la passione per il gol. Nato a Gorlago, alle porte di Bergamo, il 21 gennaio 1947, Savoldi da tempo combatteva contro una malattia che solo la sua tempra e il suo pudore gli avevano consentito di tenere nascosta. Beppe-gol adesso è volato lassù lui che in cielo, con i suoi stacchi aerei in area di rigore finalizzati da colpi di testa che erano sentenze, ha costruito una fulgida carriera a suon di reti: 168 in 405 presenze in serie A ne fanno il diciassettesimo marcatore di tutti i tempi nel massimo campionato, traguardo con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bologna piange Beppe Savoldi, signore del gol e nella vita. “Con i rossoblù un legame di cuore”

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