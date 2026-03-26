Igor Taruffi ha dichiarato che i voti contrari alla riforma costituzionale non appartengono al Partito Democratico, invitando a mantenere la calma. La sua affermazione è arrivata in un momento di tensione politica e si riferisce alle dinamiche interne alle forze politiche e alle recenti consultazioni. Taruffi, noto per il suo impegno, ha sottolineato il suo ruolo nel sostenere la posizione di chi si oppone alla proposta.

Taruffi in cravatta: “Le elezioni si vincono con i giovani. Il popolo di Prodi è cambiato. Siamo più credibili di Meloni” E adesso primarie. La scommessa vinta da Schlein apre la corsa nel campo largo Roma. Elly Schlein, la tua fortuna si chiama Igor. Questa è la fatica, il sacrificio, gli sputi sopportati da Igor Taruffi, Taruffenko, un eroe, anzi diciamo “le quintalate di cioccolato che mi sono preso”. Parla il buon soldato Igor, il braccio destro e sinistro di Schlein, il suo Montaigne: “Precisiamo, i voti del No al referendum non sono tutti i nostri. Non abbiamo vinto le elezioni, stiamo calmi, ma da oggi esiste la speranza”. Il flusso, l’analisi e la strategia, l’equilibrio di Igor: “Possiamo vincere, ma dire che abbiamo già vinto, ce ne passa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Igor Taruffi a quintali: “I voti del No non sono del Pd. Calmi!”

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