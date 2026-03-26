Idonei concorso Asia | tremila persone in attesa di una chiamata |VIDEO

Quasi tremila persone, risultate idonee in un concorso del 2022, attendono da circa quattro anni di essere chiamate al lavoro. La graduatoria non si è ancora aggiornata e non è stato comunicato quando avverrà questa chiamata. La situazione riguarda coloro che hanno partecipato alla selezione senza ancora ricevere indicazioni di assunzione.

La protesta di coloro che hanno superato la gara ma aspettano lo scorrimento della graduatoria: "Il Comune non sta mantenendo le promesse" Aspettano da quattro anni una chiamata al lavoro. Sono i quasi 3mila idonei del concorso Asia del 2022 in attesa che la graduatoria scorra fino al loro nome. Per adesso, l'azienda partecipata del Comune di Napoli ha reclutato un migliaio di nomi. Ne restano 2.900. Per questo motivo, una delegazione ha manifestato davanti alla sede del Consiglio comunale, chiedendo chiarezza sul presente e sul futuro. L'obiettivo della mobilitazione era ribadire con fermezza, ma nel segno del massimo rispetto istituzionale, la necessità dello scorrimento delle graduatorie per i nuovi ingressi nell'azienda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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