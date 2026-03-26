idee per il futuro di ribera il comitato delle professioni presenta la piattaforma sul pug

Il comitato delle professioni tecniche di Ribera ha presentato una piattaforma di proposte relative al nuovo Piano urbanistico generale. Il documento contiene idee e suggerimenti che saranno oggetto di discussione nel contesto del dibattito cittadino, con l’obiettivo di definire le linee guida per lo sviluppo urbanistico del territorio. La presentazione si inserisce nelle attività di partecipazione pubblica previste per la pianificazione futura.

Il comitato delle professioni tecniche di Ribera torna al centro del dibattito cittadino con un documento di proposte per il nuovo Piano urbanistico generale. Dopo anni di silenzio istituzionale, la campagna elettorale ha riacceso l’attenzione sul ruolo dei professionisti locali nella pianificazione del territorio. A febbraio il comitato è stato contattato da Maria Rosaria Provenzano, che ha chiesto un confronto per approfondire il lavoro svolto dai tecnici. All’inizio di marzo è seguito un incontro con Marcello D’Anna, in rappresentanza di Carmelo Pace, anch’egli candidato a sindaco, e con il consigliere comunale Vincenzo Costa. Nei giorni successivi anche il gruppo che sostiene Eunice Palminteri ha chiesto un confronto, accolto con spirito di collaborazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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