I governi europei manifestano preoccupazione riguardo alle possibili reazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti. La paura principale riguarda un'eventuale rappresaglia che potrebbe coinvolgere anche loro, a causa della loro posizione durante l'operazione contro Teheran. Questa tensione si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali, in cui si temono conseguenze per il supporto o la mancata collaborazione in ambiti di sicurezza.

L’inquietudine serpeggia fra i governi europei timorosi della ripicca di Trump contro di loro, rei di non aver offerto aiuto nell’operazione contro Teheran. Il presidente americano si rivarrebbe anzitutto togliendo ogni aiuto all’Ucraina. Le paure a questo proposito sono state riferite al giornale Politico da quattro fonti diplomatiche europee, protette dall’anonimato. Codardi!. Anche senza affidarsi alle voci da dietro le quinte, per cogliere l’irritazione della Casa Bianca è sufficiente leggere quanto posta Trump su Truth. La settimana scorsa ha sgridato i partner europei, colpevoli di non voler partecipare alla sua avventura mediorientale e di lamentarsi pure della sua principale conseguenza, cioè l’aumento del prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - I timori dei leader europei per Trump, pronto ad addossare su di loro il destino dell’Ucraina

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