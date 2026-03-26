I simboli naturalistici del Frignano rivivono nella Casa per anziani

Nella Casa residenza anziani di Villa Pineta, gestita dal Gruppo Kos, sono stati riproposti alcuni simboli rappresentativi del territorio. Tra questi, spicca un Cedro del Libano, noto come Il Pinone, proveniente dal Parco Ducale di Pavullo, insieme al Castello di Montecuccolo e al Monte Cimone. Questi luoghi, legati alla storia e alla natura locale, sono stati collocati all’interno della struttura.

Rivivono nella Casa residenza anziani di Villa Pineta (Gruppo Kos) i luoghi simbolo di Pavullo: il maestoso esemplare di Cedro del Libano simbolo del Parco Ducale conosciuto come Il Pinone, il Castello di Montecuccolo, ma anche il Monte Cimone. L’iniziativa di rinominare gli spazi della Cra nasce dal desiderio di rendere gli ambienti della struttura sociosanitaria più accoglienti, riconoscibili e vicini all’esperienza di vita degli ospiti fragili che arrivano da Pavullo ma anche da altri distretti. L’obiettivo è di favorire l’orientamento, stimolare i ricordi e contribuire al benessere emotivo e relazionale delle persone anziane. "Per un anziano riconoscere un nome familiare significa ritrovare un punto di riferimento, un frammento di sé e della propria storia - spiega Gianfranco Maria Beghi direttore di Villa Pineta -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I simboli naturalistici del Frignano rivivono nella Casa per anziani Articoli correlati Due anziani rapinati nella loro casa a Pomigliano nella notte. Il prefetto di Napoli dispone più controlliIl prefetto Michele di Bari ha intensificato i controlli delle forze dell'ordine a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, dopo la rapina in... Dizzasco, maltrattamenti sugli anziani nella casa di riposo: sette operatori condannatiDizzasco (Como), 19 febbraio 2026 – Condanne tra i 5 anni e 4 mesi fino a un minimo di 2 anni e 8 mesi con rito abbreviato, per i sette operatori...