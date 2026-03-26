I racconti degli insegnanti dopo l’accoltellamento a Trescore | Perso il senso del limite

Gli insegnanti coinvolti nell’incidente di Trescore hanno descritto comportamenti violenti e sfidanti da parte degli studenti, accompagnati da una presenza assente delle famiglie. Durante le giornate scolastiche nelle zone della Bassa e dell’Isola, alcune lezioni sono state interrotte a causa dell’uso di spray urticanti. Un episodio che ha portato a riflettere sulla gestione delle situazioni di crisi all’interno delle scuole.

LE TESTIMONIANZE. «Atteggiamenti violenti e sfidanti, famiglie assenti». Tra Bassa e Isola giornate di lezione perse per l’uso degli spray urticanti. Rabbia mista a rassegnazione, senso di impotenza. Il mondo della scuola è profondamente scosso e non potrebbe essere altrimenti, dopo il grave fatto di ieri mattina - 25 marzo - a Trescore. Quando mancava meno di un quarto d’ora al suono della campanella, tra zaini da sistemare e l’ultimo ripasso, c’era un ragazzino poco più che bambino che brandiva un coltello contro la sua professoressa di francese, ferendola. Sulla maglietta, un grido dirompente che era un incomprensibile proposito: «Vendetta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - I racconti degli insegnanti dopo l’accoltellamento a Trescore: «Perso il senso del limite» Articoli correlati Leggi anche: Trescore, la professoressa resta grave. L’accoltellamento in diretta Telegram Leggi anche: Accoltellamento a Trescore, riprese le lezioni a scuola con gli psicologi in classe. Il tredicenne in comunità: sentiti i genitori Altri aggiornamenti su I racconti degli insegnanti dopo... Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Bergamo, choc a scuola: 13enne accoltella la prof in diretta su Telegram. I racconti degli insegnanti dopo l’accoltellamento a Trescore: «Perso il senso del limite»«Atteggiamenti violenti e sfidanti, famiglie assenti». Tra Bassa e Isola giornate di lezione perse per l’uso degli spray urticanti. ecodibergamo.it Scuola di Trescore, c’erano già stati altri episodi di violenza? Cosa emerge dopo l’accoltellamento della profC’è una domanda che, da mercoledì mattina, continua a tornare: quello che è successo alla professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un suo studente di 13 anni alla scuola media Leonardo Da Vinci di ... alphabetcity.it +++Gli aggiornamenti sul caso della professoressa accoltellata da uno studente a Trescore Balneario. - facebook.com facebook Alunno tredicenne accoltella l'insegnante a Trescore Balneario. Lo sfogo premeditato su Telegram e le indagini della Procura dei Minori x.com