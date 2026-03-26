I racconti degli insegnanti dopo l’accoltellamento a Trescore | Perso il senso del limite

Da ecodibergamo.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli insegnanti coinvolti nell’incidente di Trescore hanno descritto comportamenti violenti e sfidanti da parte degli studenti, accompagnati da una presenza assente delle famiglie. Durante le giornate scolastiche nelle zone della Bassa e dell’Isola, alcune lezioni sono state interrotte a causa dell’uso di spray urticanti. Un episodio che ha portato a riflettere sulla gestione delle situazioni di crisi all’interno delle scuole.

LE TESTIMONIANZE. «Atteggiamenti violenti e sfidanti, famiglie assenti». Tra Bassa e Isola giornate di lezione perse per l’uso degli spray urticanti. Rabbia mista a rassegnazione, senso di impotenza. Il mondo della scuola è profondamente scosso e non potrebbe essere altrimenti, dopo il grave fatto di ieri mattina - 25 marzo - a Trescore. Quando mancava meno di un quarto d’ora al suono della campanella, tra zaini da sistemare e l’ultimo ripasso, c’era un ragazzino poco più che bambino che brandiva un coltello contro la sua professoressa di francese, ferendola. Sulla maglietta, un grido dirompente che era un incomprensibile proposito: «Vendetta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

i racconti degli insegnanti dopo l8217accoltellamento a trescore perso il senso del limite
© Ecodibergamo.it - I racconti degli insegnanti dopo l’accoltellamento a Trescore: «Perso il senso del limite»

Articoli correlati

Leggi anche: Trescore, la professoressa resta grave. L’accoltellamento in diretta Telegram

Leggi anche: Accoltellamento a Trescore, riprese le lezioni a scuola con gli psicologi in classe. Il tredicenne in comunità: sentiti i genitori

Altri aggiornamenti su I racconti degli insegnanti dopo...

Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Bergamo, choc a scuola: 13enne accoltella la prof in diretta su Telegram.

trescore i racconti degli insegnantiI racconti degli insegnanti dopo l’accoltellamento a Trescore: «Perso il senso del limite»«Atteggiamenti violenti e sfidanti, famiglie assenti». Tra Bassa e Isola giornate di lezione perse per l’uso degli spray urticanti. ecodibergamo.it

trescore i racconti degli insegnantiScuola di Trescore, c’erano già stati altri episodi di violenza? Cosa emerge dopo l’accoltellamento della profC’è una domanda che, da mercoledì mattina, continua a tornare: quello che è successo alla professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un suo studente di 13 anni alla scuola media Leonardo Da Vinci di ... alphabetcity.it

Trova facilmente notizie e video collegati.