I quattro defibrillatori che servono all’Italia Parla Emanuele Orsini

In Italia sono presenti quattro defibrillatori pubblici distribuiti sul territorio nazionale. Un esperto ha commentato l’importanza di non limitarsi a gestire le emergenze, ma di puntare su investimenti e innovazione per migliorare la risposta alle situazioni di rischio. La discussione si concentra sulla necessità di sfruttare la stabilità come leva per sviluppare sistemi di emergenza più efficaci nel Paese.

Energia, investimenti, velocità. Il presidente di Confindustria: “ Le imprese sono forti ma non possono aspettare in eterno. Dal ministero dello Sviluppo ora serve una spinta all’altezza delle necessità" Non galleggiare, governare, provare ad andare veloce, usare più coraggio, puntare sugli investimenti e non perdere l’occasione di trasformare la stabilità in un valore aggiunto per smuovere l’Italia. Che cosa vuol dire cercare la discontinuità? Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, dice di essere, insieme, preoccupato e fiducioso. Preoccupato per la situazione economica, per gli effetti delle guerre, per le bollette alle stelle, per i rischi per la crescita, per l’impatto sul lavoro dell’instabilità mondiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I quattro defibrillatori che servono all’Italia. Parla Emanuele Orsini Articoli correlati Acquistati quattro defibrillatori. Farmacie comunali a prova di infartoLe farmacie comunali di Vimercate acquistano quattro defibrillatori, uno andrà alla scuola Leonardo Da Vinci, quello in dotazione all’istituto è in... Leggi anche: Orsini: «Sospendere l’Ets, se la guerra continua servono gli eurobond»