Sabato 28 marzo alle ore 21, il Cinema Corso di Piacenza ospiterà la proiezione del film

Sabato 28 marzo alle ore 21, il Cinema Corso di Piacenza ospiterà un grande evento: il ritorno in sala (in versione restaurata e integrata di una scena censurata) de “I pugni in tasca”, l'esordio cinematografico di Marco Bellocchio, che ha segnato la storia del cinema e che oggi - ancora totalmente attuale - celebra i suoi 60 anni. Ospite d’eccezione della serata il regista Marco Bellocchio, presentato da Michele Guerra, Professore Ordinario di cinema presso l'Università degli Studi di Parma, per un'introduzione speciale al film L'opera, in versione integrata di una scena, è stata restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna grazie al contributo di Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - "I pugni in tasca" restaurato in visione al Corso con il regista Bellocchio

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