I misteri del Castello dei Cavalieri di Malta a Magione

A pochi chilometri da Perugia si trova Magione, una città con radici che risalgono all’epoca etrusco-romana. Tra i luoghi di interesse della zona si trova il Castello dei Cavalieri di Malta, un edificio storico di cui si conoscono dettagli attraverso documenti e studi archeologici. La struttura ha subito interventi nel corso dei secoli ed è al centro di numerosi studi per il suo ruolo nel passato locale.

A pochi km da Perugia sorge Magione, di origini etrusco-romane. Le prime notizie storiche risalgono al Medioevo, in una documentazione in cui si parla di Villa di Pian di Carpine posto all’incrocio dalle strade tra Perugia, Chiusi e il Lago Trasimeno, passaggio obbligato di tutti i pellegrini provenienti o diretti a Roma. Per assistere questi pellegrini, i Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero di San Giovanni da Gerusalemme fondarono uno ospizio chiamato “La Magione di Pian del Carpine”. Dalla Casa Ospitale dei Cavalieri, il nome si estese a tutto l’abitato che lo circondava dando vita all’odierna Magione. Asservita a Perugia, verso la fine del 1300, i Cavalieri di Malta trasformarono l’ospizio in castello per motivi di sicurezza, dentro il quale, nel 1502, fu ordita la congiura contro Cesare Borgia, figlio naturale di Papa Alessandro VI. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - I misteri del Castello dei Cavalieri di Malta a Magione Articoli correlati Leggi anche: Il Vaticano contro i Cavalieri di Malta: «Vogliono affittare gli spazi dell’ambulatorio dei poveri» I Cavalieri Osj Malta offrono la cera a Sant’AgataCatania - Sotto il cielo terso della città dell'elefante, martedì mattina in un’atmosfera intrisa di sacro fervore, il Sovrano Ordine di San Giovanni...