Un giovane è arrivato a scuola con gli strumenti necessari per un gesto violento, secondo quanto riferito da un esperto. La situazione solleva preoccupazioni sulla presenza di comportamenti aggressivi tra i più giovani, che sembrano manifestarsi in modo sempre più evidente. La questione viene discussa in un contesto di crescente attenzione alle modalità di intervento e prevenzione.

di Elettra Bernacchini ROMA "Professor Matteo Lancini, a Trescore Balneario il ragazzino è arrivato a scuola già con l’occorrente per compiere l’aggressione. Cosa legge in questo? "Quello che si può ipotizzare – senza conoscere la situazione specifica, chiarisce lo psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro – è un progetto vendicativo da portare a compimento nel luogo dove si percepisce di aver subìto un torto. L’ambiente scolastico è sempre più coinvolto in questi casi perché è lì che si concentrano le emozioni più intense dell’adolescenza: quando queste non trovano un canale di espressione, esplodono lì". C’è anche una dimensione estetica: i pantaloni mimetici, la maglietta con scritto "vendetta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I giovani e l’aggressività: "Compiono gesti disperati. La repressione non basta"

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