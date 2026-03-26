Un giornalista di destra ha commentato una recente decisione del governo, affermando che la richiesta di dimissioni di un ministro è andata contro il principio garantista. La notizia è stata riportata dal quotidiano il Foglio, citando un commento di Nicola Porro, che ha espresso disappunto per questa scelta politica. La vicenda riguarda il rapporto tra il governo e le sue decisioni in ambito politico e legale.

Dice al Foglio un addolorato Nicola Porro che la decisione di chiedere le dimissioni di Daniela Santanchè, da parte della presidente del Consiglio, «è stata una scelta che ha tradito il principio garantista». Ma mi pare evidente, e da quel che dice non escludo appaia evidente anche a lui, che il tradimento dei principi garantisti (peraltro sempre molto selettivamente praticati, cioè solo con gli amici) non è un effetto collaterale, ma il principale motivo della decisione. È il messaggio che Giorgia Meloni vuole mandare al suo popolo in questo momento, dopo la botta referendaria, per fargli capire che ha capito, e che potremmo riformulare così: «Mica ci avrete creduto sul serio?». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I giornalisti di destra scoprono che Meloni non credeva davvero al garantismo

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