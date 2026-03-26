Nel deserto, otto varietà di datteri sauditi rappresentano un elemento fondamentale per le comunità locali. Questi frutti sono presenti nelle scritture sacre e vengono coltivati in terre aride, contribuendo alla nutrizione e alla cultura della regione. La produzione di datteri si svolge in aree specifiche e coinvolge diverse metodologie di raccolta e lavorazione. Le varietà più pregiate si distinguono per caratteristiche uniche di sapore e qualità.

Immaginate un frutto capace di nutrire carovane nel silenzio del deserto, di essere citato nelle scritture sacre, di trasformare terre aride in giardini di abbondanza. In Arabia Saudita, questo frutto esiste da millenni e si chiama dattero. Ma dire “dattero” è come dire “vino” senza specificare il vitigno: dietro quella parola si nasconde un universo di sfumature, profumi, storie e identità locali che pochi nel mondo occidentale hanno avuto il privilegio di esplorare davvero. Con circa 23 milioni di palme da dattero che punteggiano il paesaggio e oltre 450 varietà coltivate sull’intero territorio nazionale, l’Arabia Saudita è uno dei grandi protagonisti mondiali della produzione di datteri, con una produzione annua che supera 1,6 milioni di tonnellate. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I frutti sacri del deserto: le otto varietà di datteri sauditi che raccontano un’intera civiltà

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