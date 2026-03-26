i fischi e il rigore

L’Italia si è concentrata sulle recenti polemiche legate alle decisioni arbitrali e alle dimissioni di alcuni esponenti politici. Molti attendevano le dimissioni di alcuni esponenti del governo, mentre altri si sono espressi pubblicamente sui fischi durante le competizioni sportive e sui provvedimenti disciplinari adottati. La discussione si è accesa sui comportamenti e sulle reazioni di vari protagonisti coinvolti.

L'Italia, sempre pronta ad applaudire quando ormai lo spettacolo è finito, sempre pronta a giudicare quando il rigore è già stato fischiato, aspettava le dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanchè. E la sinistra, con i suoi mariti e mogli in Parlamento, con le sue dinastie di onorevoli che attraversano le generazioni di padre in figlio, ha presentato a babbo morto una esilarante mozione di sfiducia nei confronti di ministri e sottosegretari del governo, cercando di prolungare l'effetto-festa da centro sociale che la vittoria del No al referendum ha generato. Quando invece queste dimissioni sono una questione tutta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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