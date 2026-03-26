Una ricerca condotta da scienziati dell’University College Dublin e dell’Università di Edimburgo ha analizzato la relazione tra farmaci per l’ADHD e il rischio di psicosi. I risultati dello studio indicano che non esiste una correlazione tra l’assunzione di questi farmaci e lo sviluppo di psicosi. Lo studio fornisce dati più precisi rispetto a quanto si pensava in precedenza su questo tema.

Una ricerca, condotta da scienziati dell’University College Dublin e dell’Università di Edimburgo, sta offrendo delle indicazioni molto più chiare in merito all’utilizzo di farmaci per l’ADHD. Nello specifico, gli studiosi mettono in discussione i timori secondo cui i farmaci stimolanti potrebbero aumentare il rischio di altre patologie. Farmaci per l’ADHD e la correlazione con la psicosi. Il disturbo da Deficit di Attenzione (ADHD), come riporta il DSM, è «una situazionestato persistente di disattenzione eo iperattività e impulsività più frequente e grave di quanto tipicamente si osservi in bambini di pari livello di sviluppo». È, inoltre, uno dei disturbi mentali più comuni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I farmaci per l’ADHD causano psicosi? Una ricerca smentisce la correlazione

Articoli correlati

Sempre più adulti assumono farmaci per l’ADHD, soprattutto dopo la pandemia: le cause secondo gli espertiL'aumento delle nuove diagnosi di disturbo da deficit di attenzione ed iperattivita? (ADHD) registrato negli ultimi 20 anni ha subito un'ulteriore...

Una scoperta sulle piante cambia la sintesi dei farmaci e rivoluziona la ricercaLa natura custodisce da sempre segreti chimici straordinari, e tra questi gli alcaloidi rappresentano uno dei più affascinanti.

RICONOSCERE L’ADHD #onemoretimepodcast #lucacasadei #achillecostacurta

Contenuti e approfondimenti su I farmaci per l'ADHD causano psicosi...

Temi più discussi: Farmaci per l'ADHD nei bambini riducono il rischio di psicosi in età adulta; AuDHD: è davvero possibile ricevere una doppia diagnosi di autismo e ADHD?; Paracetamolo in gravidanza: l’OMS chiarisce il rischio autismo; Psicofarmaci negli adolescenti: perché l’uso è in aumento e quando servono davvero.

I farmaci per l’ADHD causano psicosi? Una ricerca smentisce la correlazioneUna ricerca, condotta da scienziati dell’University College Dublin e dell’Università di Edimburgo, sta offrendo ... msn.com

Farmaci per l'ADHD nei bambini riducono il rischio di psicosi in età adultaLo studio offre una delle indicazioni più chiare finora che un diffuso farmaco per l’ADHD non aumenta il rischio di psicosi a lungo termine e, se usato precocemente, potrebbe persino avere un effetto ... msn.com

Tumore allo stomaco, nuovo mix di farmaci contro le forme più avanzate - facebook.com facebook