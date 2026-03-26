Nel 2025, la compagnia aerea ha registrato ricavi totali di 3,2 miliardi di euro, con 2,8 miliardi provenienti dal trasporto passeggeri. L'utile netto si è attestato a 209 milioni di euro. La società, creata dopo la cessazione delle attività della precedente compagnia nazionale, ha mostrato risultati positivi nel corso dell'ultimo anno.

Ita Airways – la compagnia nata dalle ceneri della vecchia Alitalia – ha chiuso il 2025 con 3,2 miliardi di euro di ricavi (di cui 2,8 dal trasporto passeggeri) e 209 milioni di utile. Si tratta di un risultato incoraggiante per la nuova compagnia, che l’anno scorso è entrata nell’orbita di Lufthansa con l’acquisto del 41 per cento del capitale da parte del vettore tedesco (il restante 59 per cento rimane in pancia al Tesoro). Ma è un risultato impressionante in prospettiva storica: è la prima volta in trent’anni che il bilancio della compagnia di bandiera non finisce in rosso. Ita non ha toni celebrativi e mette le mani avanti di fronte alle difficoltà economiche e geopolitiche (che si sono aggravate nel corso del 2026). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I buoni risultati di Ita: 3,2 miliardi di euro di ricavi

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Miracolo #ITA Primo utile operativo e netto dal secolo scorso! Alitalia e poi ITA hanno accumulato sempre perdite (eccezione 2002 per pagamento penale KLM). Cosa è successo L'arrivo del privato Lufthansa (come proponevo da anni) che gestisce bene l' x.com