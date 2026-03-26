Hockey ghiaccio | Gherdeina inizia male le sue semifinali playoff nell’Alps

Nelle semifinali dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, il Gherdeina ha perso la prima partita contro la squadra avversaria. La partita si è conclusa con un punteggio negativo per la formazione italiana. La squadra tornerà in campo nella prossima gara per cercare di recuperare. La serie di semifinale prosegue con altre sfide in programma.

Il percorso del Gherdeina, nelle semifinali playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, inizia con una sconfitta per la squadra italiana. Nel testa a testa con l’EK Die Zeller Eisbären, a fare la differenza è stata una rete maturata nell’ overtime, che ha chiuso il match sul 2-1 in favore dei padroni di casa in questa gara -1. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo meno di 9 minuti con Moncada, sfruttando il power play. Si va sullo 0-1, risultato che “resiste” per tutto il primo e il secondo periodo. Ultimi venti minuti, gli austriaci forzano i ritmi sino al 57?: Tomazevic e Wilfan creano, Jennes trova il modo di segnare il punto dell’1-1 che vale i supplementari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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