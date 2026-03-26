Dopo la sentenza che ha condannato Meta per danni psicologici ai minori, i Duchi del Sussex hanno dichiarato che le famiglie hanno subito conseguenze a causa di piattaforme sviluppate senza considerare la tutela dei bambini. La coppia, attiva nella promozione di questa tematica, ha fatto riferimento al ruolo della fondazione nel sensibilizzare sull’argomento. La decisione giudiziaria si è concentrata sulle responsabilità di Meta nel trattamento dei dati e degli effetti sui minori.

Un tema molto caro a Meghan Markle e al Principe Harry, che da tempo sono impegnati nel sensibilizzare sui danni che i social network possono causare alle menti dei più giovani, e che dopo la sentenza hanno rilasciato una nota ufficiale sul proprio sito. «Questo verdetto è un campanello d'allarme, un avvertimento per il mondo intero sui pericoli dei social media. Per la prima volta, una giuria ha affermato, in modo inequivocabile, che il modo in cui queste piattaforme sono progettate può causare danni reali e che le aziende ne erano consapevoli», hanno scritto. Ribadendo la propria posizione anche alla rivista People, hanno parlato del verdetto come di «una resa dei conti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry e Meghan dopo la sentenza che condanna Meta per danni psicologici su minori: «Per troppo tempo le famiglie hanno pagato il prezzo di piattaforme create senza alcun riguardo per i bambini»

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