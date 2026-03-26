I giudici hanno stabilito che può essere pubblicato il video che ritrae un 13enne insieme a un ex presidente del consiglio. La decisione riguarda la possibilità di diffondere il materiale, senza restrizioni legali, in un contesto che coinvolge anche dichiarazioni politiche. In questo quadro, il governo ha agito per evitare che le polemiche giudiziarie si facessero più pressanti o si ampliassero.

- Capisco Meloni, da un punto di vista politico: mors tua, vita mea; oggi al governo serviva una scossa e soprattutto serviva evitare di lasciare un fianco scoperto alle polemiche giudiziarie. Anche perché, diciamola tutta: Fratelli d’Italia non è mai stato un partito “garantista”, ma conserva quell’indole un po’ manettara che ci fu alle origini nel MSI e che l’epopea berlusconiana ha solo in parte addolcito. Però, purtroppo, dobbiamo prendere atto del fatto che il referendum sulla riforma della giustizia ha fatto trionfare il giustizialismo. Questo Paese, che fino a ieri difendeva il principio sacrosanto secondo cui un politico indagato è innocente e quindi deve restare al suo posto fino alla condanna, almeno quella di primo grado, da oggi prenderà per la tangente la sua deriva manettara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hanno vinto i giudici, giusto pubblicare il video del 13enne e Prodi: quindi, oggi...

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