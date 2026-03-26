Miley Cyrus si conferma come figura di rilievo nel panorama musicale, dimostrando di essere un punto di riferimento per le artiste che sono venute dopo di lei. La cantante ha avuto un ruolo importante nel percorso di alcune colleghe, che hanno espresso pubblicamente la loro gratitudine nei suoi confronti. La sua influenza si manifesta attraverso le scelte artistiche e il successo ottenuto nel corso degli anni.

Miley Cyrus ha dimostrato ancora una volta di non essere solo una star globale, ma anche un punto di riferimento per le generazioni successive di artiste. In occasione del ventennale di Hannah Montana, Cyrus è tornata sul set del celebre show Disney per uno speciale di un’ora, riflettendo sui suoi primi passi a Hollywood, sui costumi iconici e sulle sfide affrontate all’inizio della carriera. Tra ospiti come Selena Gomez e Chappell Roan, la cantante ha condiviso ricordi, emozioni e lezioni di vita, mostrando come la sua esperienza possa ispirare chi oggi inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Chappell Roan, in... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hanna Montana: Miley Cyrus è stata un punto di riferimento per le artiste successive (e una le è particolarmente grata)

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