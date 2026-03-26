Domenica 29 marzo si svolgerà la Half Marathon Firenze 2026, con alcune deviazioni del servizio autobus. Durante l’evento, sarà possibile utilizzare gli autobus fino alle ore 8:00 per raggiungere l’area interessata dalla corsa. La manifestazione coinvolge diverse strade della città, che saranno temporaneamente chiuse o modificate nella viabilità.

Dalle 8:00 alle 13:00 previste deviazioni temporanee su alcune linee per consentire lo svolgimento della manifestazione; possibili rallentamenti sulla rete In occasione della Half Marathon Firenze 2026, in programma domenica 29 marzo, sarà possibile raggiungere la zona interessata dalla manifestazione utilizzando il servizio autobus fino alle ore 8:00. Entro tale orario, tutte le principali linee dirette verso il centro città effettueranno regolare servizio. A partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 13:00 saranno attivate deviazioni temporanee sulle linee che interessano o intersecano il percorso di gara, secondo le consuete modalità previste in occasione di eventi sportivi di ampia partecipazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Half Marathon Firenze 2026, gli autobus deviati durante la mezza maratona

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