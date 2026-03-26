Achraf Hakimi continuerà a giocare con il Paris Saint-Germain, come confermato dal suo agente. Circolano voci di un possibile ritorno al Real Madrid, ma l’agente ha smentito questa possibilità. Le trattative di mercato del difensore marocchino sono state chiarite, eliminando ogni ipotesi di un suo trasferimento in Spagna. Hakimi rimarrà quindi nel club francese anche nella prossima stagione.

"> Achraf Hakimi e le voci di mercato: le dichiarazioni del suo agente. Negli ultimi giorni, il nome di Achraf Hakimi è stato al centro di incessanti speculazioni riguardo a un possibile ritorno al Real Madrid. I tifosi e gli esperti di calciomercato si sono scatenati dopo che alcune indiscrezioni hanno iniziato a circolare. Il suo agente, Alejandro Camano, ha sentito la necessità di intervenire per chiarire la situazione, sottolineando che il giocatore marocchino è completamente focalizzato sul progetto del Paris Saint-Germain (PSG). Queste dichiarazioni sono state fatte in risposta a un’intensa pressione sia dei media che dei fan, desiderosi di sapere quale sarà il futuro del talentuoso terzino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hakimi resta al PSG: l’agente smentisce un ritorno al Real Madrid.

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