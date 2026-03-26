Gundam | Gemma Chua-Tran entra nel cast del film live-action targato Netflix e Legendary

Gemma Chua-Tran, attrice nota per il suo ruolo in Heartbreak High, si è unita al cast del film live-action di Gundam prodotto da Netflix e Legendary Entertainment. La notizia è stata confermata da Deadline, che ha indicato l’espansione del cast per il primo adattamento cinematografico della serie. La produzione del film coinvolge le due aziende di intrattenimento, senza ulteriori dettagli sui ruoli interpretati.

Secondo quanto riportato da Deadline, Gemma Chua-Tran, nota per il suo ruolo in Heartbreak High, è entrata a far parte della produzione Netflix e Legendary Entertainment. Sebbene i dettagli sul suo personaggio e sulla trama siano ancora strettamente riservati, l’attrice si unisce a un gruppo di protagonisti già annunciato che include nomi del calibro di Sydney Sweeney, Noah Centineo, Jason Clarke, Michael Mando e Shioli Kutsuna. La regia del lungometraggio è stata affidata a Jim Mickle, già showrunner di Sweet Tooth, che curerà anche la sceneggiatura originale. Mickle ricoprirà inoltre il ruolo di produttore insieme alla sua partner Linda Moran attraverso la loro etichetta Nightshade, in collaborazione con Noah Centineo e il suo socio Enzo Marc. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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