L'Iran ha iniziato a collocare mine e trappole sull'isola di Kharg, una mossa che sembra finalizzata a scoraggiare eventuali azioni militari da parte di forze straniere. L'isola, strategicamente situata, è al centro di tensioni tra Iran e Stati Uniti, che hanno aumentato la loro presenza militare nella regione negli ultimi mesi. Le operazioni di messa in sicurezza sono state segnalate da fonti militari e monitorate da sistemi di sorveglianza internazionali.

L’Iran sta piazzando mine e altre trappole attorno e sull’isola di Kharg in preparazione di un’invasione di terra da parte degli Stati Uniti. Kharg è molto piccola ma è fondamentale per le esportazioni petrolifere iraniane. Dall’isola passa il 90% del petrolio che Teheran vende all’estero. L’Iran teme un’invasione di Kharg La Cnn ha riportato che l’Iran sta piazzando mine e trappole nell’isola di Kharg, nel nord del Golfo Persico, perché teme un’invasione da parte degli Stati Uniti. La notizia proverrebbe da fonti interne ai servizi segreti statunitensi. L’isola ospita il principali terminal di esportazione del petrolio iraniano, ma anche molte strutture di difesa, soprattutto antiaerea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran Usa, perché Teheran sta riempiendo di trappole e mine l'isola di Kharg che fa gola a Trump

Articoli correlati

Teheran si prepara a un'invasione Usa: piazzate mine sull'isola di Kharg. Trump: "Costi benzina saliti ma dovevo eliminare il cancro Iran"Teheran rafforza le difese sull’isola di Kharg, snodo strategico da cui passa la gran parte delle esportazioni petrolifere iraniane, tra mine,...

Leggi anche: Isola di Kharg possibile obiettivo Usa nella guerra con l'Iran, dove si trova e perché è importante per Trump

Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

Tutto quello che riguarda Guerra Iran Usa

Temi più discussi: Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; Guerra in Iran, il dilemma di Trump: come uscirne?; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Usa e Israele stanno vincendo la guerra: la svolta di Al Jazeera sull'Iran.

Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli espertiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli esperti ... tg24.sky.it

Guerra Iran Usa, perché Teheran sta riempiendo di trappole e mine l'isola di Kharg che fa gola a TrumpL'Iran sta riempiendo l'isola di Kharg di mine e trappole in previsione di un'invasione di terra da parte degli Usa ... virgilio.it

Guerra Iran, Sanchez parla di disastro assoluto. Intanto aumentano vittime, tensioni regionali e dubbi sui negoziati tra Usa e Teheran. - facebook.com facebook

Guerra Iran, la verità sui colloqui con gli USA: "il grande 'bluff' di Trump per abbassare i prezzi del petrolio" x.com