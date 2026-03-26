La guerra in Iran ha provocato un forte impatto sui mercati finanziari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della banca centrale europea. Ha definito la situazione come un vero shock, sottolineando che le conseguenze potrebbero essere superiori alle aspettative attuali. La tensione tra le parti coinvolte ha generato volatilità e preoccupazioni tra gli operatori economici e gli investitori.

Con la guerra in Iran “siamo davanti a un vero shock, che probabilmente va oltre quello che immaginiamo al momento”. E i mercati finanziari “forse sono troppo ottimisti e determinati a restare ottimisti, nella speranza che si verifichi uno scenario positivo e si torni alla normalità in un tempo relativamente breve”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervistata dall’Economist spiegando, in merito ai tempi di un ritorno alla normalità su capacità, estrazione, distribuzione dei prodotti energetici, che “gran parte delle persone parlano di anni e in nessun caso ci si riuscirà nel giro di qualche mese”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, Lagarde: “vero shock, mercati troppo ottimisti”

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