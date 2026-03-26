Guerra in Medio Oriente Marano M5S | Sigonella base strategica del conflitto Schifani riferisca in aula

In Sicilia, la base di Sigonella è al centro di un dibattito politico in seguito alle dichiarazioni di alcuni rappresentanti del governo. Un esponente del Movimento 5 Stelle ha richiesto che il presidente del Senato riferisca in aula sulla questione, mentre il ministro della Difesa ha ripetuto le rassicurazioni ufficiali. La situazione nel Medio Oriente rimane al centro delle discussioni pubbliche, con criticità evidenziate sulla presenza militare nell'isola.

Così la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, intervenuta ieri a Sala d'Ercole con un duro atto di accusa riguardo all'attività febbrile registrata nella base aeronavale "Il ministro Crosetto continua a rassicurare il Paese ma le circostanze dicono l’esatto contrario: la Sicilia è, nei fatti, fronte strategico di una guerra che sta incendiando il Medio Oriente. Ed è inaccettabile che il Parlamento Siciliano debba apprendere dalla stampa, non dalle istituzioni, l’intensificazione delle operazioni belliche a pochi chilometri da Catania". Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, intervenuta ieri a Sala d'Ercole con un duro atto di accusa riguardo all'attività febbrile registrata nella base aeronavale di Sigonella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Guerra in Medio Oriente, Marano (M5S): "Sigonella base strategica del conflitto, Schifani riferisca in aula" Articoli correlati Leggi anche: Pedro Sánchez: “La guerra in Medio Oriente è ben peggiore del conflitto in Iraq del 2003” Leggi anche: Guerra in Iran, Adorno (M5S) chiede a Schifani di riferire in aula Contenuti utili per approfondire Medio Oriente Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG; Farmaci. Ecco come la guerra in Medio Oriente potrebbe trasformarsi da una crisi di approvvigionamento in una emergenza globale; Medio Oriente, attacco su vasta scala contro l’Iran; Con la guerra in Medio Oriente stiamo davvero rischiando la più grande crisi energetica della storia?. Pedro Sánchez: La guerra in Medio Oriente è ben peggiore del conflitto in Iraq del 2003Il premier spagnolo avverte: L'Iran è una potenza militare che da 40 anni si prepara a una guerra come questa ... ilfattoquotidiano.it Medio Oriente, Israele: Sferrati attacchi su larga scala in Iran. Trump ammette: Il costo della benzina è aumentato, ma dovevo eliminare il cancro di TeheranDonald Trump non bluffa ed è pronto a scatenare l'inferno se l'Iran non accetta la sconfitta. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, sottolineando che l'Iran non dovrebbe com ... gazzettadelsud.it Il premier spagnolo Sanchez: "La guerra in Medio Oriente è molto peggiore del conflitto in Iraq" - facebook.com facebook “In Iran la dittatura sta gestendo il collasso”. Parla Sabti, ex intelligence israeliana. "Vogliono bruciare tutto il medio oriente e di più. Quindi, come una malattia terribile, bisogna eliminarli per poter vivere". Di Giulio Meotti x.com