Guasto tecnico Le scuole della Provincia al freddo

Da martedì, tutte le scuole superiori della Provincia di Ancona si sono trovate senza riscaldamento, lasciando gli studenti nelle aule al freddo. La situazione ha generato disagi e proteste tra gli studenti, che si sono trovati a frequentare le lezioni in condizioni di temperature molto basse. La mancanza di riscaldamento riguarda tutti gli istituti superiori della zona.

Aule al freddo e studenti arrabbiati. Tutti gli istituti superiori della Provincia di Ancona, almeno da martedì, erano privi di riscaldamento. In classe in tanti sedevano con i cappotti e il broncio. "E’ stato messo a rischio la sicurezza e il benessere di studenti e personale scolastico, soprattutto in vista delle previsioni meteorologiche avverse. Da oggi sono infatti attesi abbassamenti significativi delle temperature e nevicate in alcune zone del territorio provinciale – dice il consigliere provinciale Graziano Stacchiotti – La sospensione della fornitura di energia termica sembra essere stata effettuata dalla ditta gestore dei Servizi Integrati Energia, affidataria del Lotto 10 della Convenzione Consip Sie 4, a seguito di un disaccordo con Consip sui prezzi, in previsione dei possibili aumenti del costo del gas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guasto tecnico Le scuole della Provincia al freddo Articoli correlati Rientro in classe al freddo dopo le feste: interventi in diverse scuole della provinciaPrima campanella dopo le vacanze di Natale e studenti ravennati che sono rientrati in classe mercoledì (tranne le scuole superiori chiuse per la... Guasto alla rete idrica in provincia, il sindaco chiude le scuole: gli alunni ritornano a casaTempo di lettura: < 1 minuto Un guasto improvviso e la decisione immediata di chiudere tutti i plessi scolastici con conseguente comunicazione di... How One B24 Gunner’s “Stupid” Ammo Trick Made Him Deadliest in the Pacific Altri aggiornamenti su Guasto tecnico Temi più discussi: Guasto tecnico Le scuole della Provincia al freddo; Riparata la caldaia a scuola. Gli alunni da oggi tornano in classe a Cedda; Interruzione sulla Metro B per guasto tecnico: attivi bus sostitutivi; Guasto alla rete idrica, domani scuole chiuse a Caulonia centro. Guasto tecnico: le scuole della provincia al freddoIn tutti gli istituti sotto la gestione dell’ente disagi per studenti e insegnanti. Il presidente Carnevali: Problema informatico ai server ... msn.com Guasto alle scuole medie. Cede tubo del riscaldamento. Le aule restano al freddoMattinata di emergenza e disagi logistici per l’istituto comprensivo di Codogno. Un improvviso guasto idraulico ha colpito l’ala Zoncada del plesso delle scuole medie, costringendo la direzione ... ilgiorno.it Attenzione per chi deve pagare una multa a Cosenza: a causa di un guasto tecnico nazionale i soliti canali di pagamento sono bloccati. Per evitare che scadano i termini e che la multa aumenti, i consiglieri di minoranza hanno diffuso le istruzioni per proceder - facebook.com facebook Per un guasto tecnico sulla linea: * 4014 ( GROSSETO - FIRENZE SMN) fermo a VADA dalle ore 06:38 #treni x.com