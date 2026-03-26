Guarcino a Campocatino il trofeo Salice- memorial Valle-Ceccaroni

Questo fine settimana, sulle piste di Campocatino, si svolgerà il Trofeo Salice Occhiali, un evento valido come Memorial Claudio Valle e Nando Ceccaroni. L'organizzazione è dello Sci Club Madonna del Monte di Piglio, che ha scelto questa location per ricordare due figure che hanno dato un contributo significativo allo sport. La competizione vedrà la partecipazione di atleti e appassionati, con diverse gare in programma.

Appuntamento da non perdere questo fine settimana sulle nevi di Campocatino dove si terrà il Trofeo Salice Occhiali valido quale Memorial Claudio Valle e Nando Ceccaroni organizzato dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio per ricordare due personaggi che tanto hanno dato allo sport ed in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Guarcino, a Campocatino il trofeo Salice- memorial Valle-Ceccaroni Articoli correlati Guarcino, ciaspolata al tramonto a CampocatinoFacile escursione al tramonto alla scoperta della natura e della notte, partendo dal piazzale di Campocatino, Guarcino.