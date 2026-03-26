Guarcino a Campocatino il trofeo Salice-memorial Valle-Ceccaroni

Questo fine settimana a Campocatino si svolgerà il Trofeo Salice Occhiali, Memorial Claudio Valle e Nando Ceccaroni, organizzato dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio. La competizione si terrà sulle piste innevate della località e rappresenta un'occasione per ricordare due figure note nel mondo dello sport. L’evento coinvolge atleti e appassionati di sci, che si riuniranno per partecipare alle gare in programma.

Appuntamento da non perdere questo fine settimana sulle nevi di Campocatino dove si terrà il Trofeo Salice Occhiali valido quale Memorial Claudio Valle e Nando Ceccaroni organizzato dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio per ricordare due personaggi che tanto hanno dato allo sport ed in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Guarcino, a Campocatino il trofeo Salice-memorial Valle-Ceccaroni Articoli correlati Guarcino, ciaspolata al tramonto a CampocatinoFacile escursione al tramonto alla scoperta della natura e della notte, partendo dal piazzale di Campocatino, Guarcino. Tutti gli aggiornamenti su Guarcino a Campocatino il trofeo Salice... Argomenti discussi: Guarcino, a Campocatino il trofeo Salice- memorial Valle-Ceccaroni; Guarcino a Campocatino il trofeo Salice- memorial Valle-Ceccaroni. Campocatino, torna il Trofeo Salice Occhiali: sport, giovani e spettacolo sulla neveAppuntamento da non perdere questo fine settimana sulle nevi di Campocatino dove si terrà il Trofeo Salice Occhiali valido quale Memorial Claudio Valle e Nando Ceccaroni organizzato dallo Sci Club Mad ... tunews24.it