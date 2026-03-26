Nella zona di Sambuca Pistoiese, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, sono stati rilasciati numerosi Green pass falsi in una farmacia. Il gip del tribunale di Pistoia ha emesso 147 decreti penali di condanna nei confronti di persone coinvolte in questa vicenda. La decisione riguarda i casi di Green pass contraffatti ottenuti durante il periodo della pandemia.

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 26 marzo 2026 – Il gip del tribunale di Pistoia, Luca Gaspari, ha emesso 147 decreti penali di condanna in relazione ai falsi Green pass ottenuti in una farmacia, nel territorio di Sambuca Pistoiese, in epoca Covid, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Il giudice ha accolto le richieste della pm Laura Serranti, per condanne a pene pecuniarie. Gli imputati rispondono tutti di falso in concorso con la farmacista, per cui si procede separatamente. I condannati sono 18 pistoiesi, 3 della provincia di Prato, uno di Cerreto Guidi (Firenze). Il decreto penale può essere opposto dalle difese, entro quindici giorni dalla notifica dell'atto e in quel caso si farà un processo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Green pass falsi in una farmacia: arrivano i decreti penali di condanna

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