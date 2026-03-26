Il presidente della federazione calcistica ha già adottato una posizione ferma, resistendo alle pressioni e alle richieste di dimissioni. Nel frattempo, un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, scritto da Fabrizio Roncone, approfondisce la situazione della Nazionale e le dinamiche interne. La situazione ha generato diverse reazioni, con alcuni membri che hanno scelto di mantenere un atteggiamento di fermezza.

Il Corriere della Sera si affida a Fabrizio Roncone per un pezzo godibile sulla Nazionale. Un pezzo politico, perché il calcio è politica come è ovunque all’estero. Non da noi che invece consideriamo il giornalismo calcistico roba per analfabeti; gli appassionati sono considerati alla stregua di selvaggi che vivono sugli alberi. Roncone è penna raffinatissima, il vero erede di Mario Sconcerti. Centra il punto: l’Italia ancora deve giocare eppure siamo già al si salvi chi può. Non si sa mai. Il presidente della Figc Gravina ha già detto che lui non si dimetterà. Perché alla qualificazione ai Mondiali non ci crede quasi nessuno (e forse proprio per questo stavolta magari ci andiamo). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina già si è barricato, altro che Santanché

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