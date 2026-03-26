Gratta e vinci con truffa | segnalavano i biglietti vincenti a parenti e amici denunciati 5 ex dipendenti statali

Cinque ex dipendenti di una società statale sono stati denunciati dalla procura della Corte dei Conti del Lazio per un danno erariale superiore a 25 milioni di euro. Secondo le indagini, avrebbero manomesso i biglietti dei “Gratta e vinci” segnalando quelli vincenti a parenti e amici, favorendo così una truffa ai danni dello Stato.

Sono finiti nei guai cinque ex dipendenti di una società concessionaria dello Stato, dopo che la procura della Corte dei Conti del Lazio li ha accusati di un danno erariale superiore a 25 milioni di euro, a seguito di una truffa sui “Gratta e vinci”. È stata la Guardia di Finanza romana ad occuparsi delle verifiche contabili, sotto la guida del sostituto procuratore Eleonora Lener, da cui sono scaturite le inchieste per un raggiro ai danni dello Stato. In base a quanto emerso, alcun impiegati esperti di informatica, utilizzando le proprie credenziali di accesso, avrebbero alterato i server dell’impresa concessionaria con un software idoneo per l’operazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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