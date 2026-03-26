GranPremio Giovanissimi 2026 | a Ponte di Legno si chiude la 48ª edizione tra sport emozioni e futuro

Oggi a Ponte di Legno si è conclusa la 48ª edizione del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, una delle competizioni più importanti dello sci giovanile in Italia. La manifestazione ha attirato numerosi giovani atleti e spettatori, portando a termine una serie di gare che hanno coinvolto diverse categorie di minori. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario programmato e si è conclusa nel pomeriggio.

Si è conclusa oggi pomeriggio a Ponte di Legno la 48ª edizione del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, uno degli appuntamenti più attesi e consolidati dello sci giovanile italiano. Un evento che, da quasi cinquant’anni, accompagna la crescita sportiva di migliaia di bambini e bambine, confermandosi non solo come competizione, ma come esperienza educativa e formativa. Nato da un’idea di AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani, con il supporto della Scuola Italiana Sci, il GranPremio Giovanissimi ha saputo evolversi nel tempo senza perdere la propria identità. Al centro restano valori chiari: promuovere lo sport tra i più giovani, trasmettere la cultura della montagna e creare occasioni di crescita che vadano oltre il risultato agonistico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - GranPremio Giovanissimi 2026: a Ponte di Legno si chiude la 48ª edizione tra sport, emozioni e futuro Articoli correlati GranPremio Giovanissimi 2026: la grande festa delle Scuole di Sci italianePonte di Legno (Brescia) – Grande appuntamento sulle piste delle sci della Lombardia. Si chiude la Dakar 2026 tra conferme, sorprese, vittorie per 2 secondi ed emozioni a non finireÈ andata ufficialmente in archivio anche la quarantottesima edizione della Dakar. GranPremio Giovanissimi 2026: emozioni, talento e festa finale a Ponte di Legno Una raccolta di contenuti su GranPremio Giovanissimi Temi più discussi: A Pontedilegno Tonale il 48° Gran Premio Giovanissimi: 23 - 26 marzo 2026; Le classifiche della fase regionale del 48° GP Giovanissimi dell’AMSI; GranPremio Giovanissimi 2026: la grande festa delle Scuole di Sci italiane; Dal 23 al 26 marzo, il 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, il festival sulla neve. Scherma, a Riccione il sogno azzurro dei giovanissimi campioni d’ItaliaRICCIONE (ITALPRESS) - Quattro giovanissimi campioni d’Italia Under 14 sono scesi in pedana a Riccione insieme alla Nazionale azzurra campione ... stream24.ilsole24ore.com Oltre 2.000 giovani sciatori in arrivo a Pontedilegno-Tonale per il 48° GranPremio GiovanissimiIl comprensorio Pontedilegno-Tonale è pronto ad accogliere più di 2.000 bambini provenienti da tutta Italia per le Finali Nazionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, i ... megamodo.com La Valle d'Aosta ospiterà le finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi 2027 dedicato agli sport invernali; sedi di gara saranno Pila e Cogne. #gazzettamatin #GranpremioGiovanissimi #sportinvernali #Scialpino #snowboard #scidifondo #valledaosta #asso facebook Pontedilegno-Tonale epicentro dello sci giovanile italiano con il Gran Premio Giovanissimi x.com