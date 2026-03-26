GranPremio Giovanissimi 2026 | a Ponte di Legno si chiude la 48ª edizione tra sport emozioni e futuro

A Ponte di Legno si è conclusa nel pomeriggio la 48ª edizione del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, evento di rilievo nel panorama dello sci giovanile italiano. La manifestazione, molto attesa, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti, con competizioni svolte durante la giornata. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse categorie di giovanissimi sciatori.

Si è conclusa oggi pomeriggio a Ponte di Legno la 48ª edizione del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, uno degli appuntamenti più attesi e consolidati dello sci giovanile italiano. Un evento che, da quasi cinquant’anni, accompagna la crescita sportiva di migliaia di bambini e bambine, confermandosi non solo come competizione, ma come esperienza educativa e formativa. Nato da un’idea di AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani, con il supporto della Scuola Italiana Sci, il GranPremio Giovanissimi ha saputo evolversi nel tempo senza perdere la propria identità. Al centro restano valori chiari: promuovere lo sport tra i più giovani, trasmettere la cultura della montagna e creare occasioni di crescita che vadano oltre il risultato agonistico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - GranPremio Giovanissimi 2026: a Ponte di Legno si chiude la 48ª edizione tra sport, emozioni e futuro Articoli correlati GranPremio Giovanissimi 2026: la grande festa delle Scuole di Sci italianePonte di Legno (Brescia) – Grande appuntamento sulle piste delle sci della Lombardia. GranPremio Giovanissimi 2026: emozioni, talento e festa finale a Ponte di Legno Tutti gli aggiornamenti su GranPremio Giovanissimi Temi più discussi: Le classifiche della fase regionale del 48° GP Giovanissimi dell’AMSI; GranPremio Giovanissimi 2026: la grande festa delle Scuole di Sci italiane; Pontedilegno-Tonale epicentro dello sci giovanile italiano con il Gran Premio Giovanissimi; Oltre 2.000 bambini protagonisti alle Finali nazionali del 48° GranPremio Giovanissimi a Pontedilegno-Tonale. Torna il 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of MovingDa gennaio a marzo, mini competizioni di slalom gigante in un clima di festa per il 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving. gazzetta.it Oltre 2.000 giovani sciatori in arrivo a Pontedilegno-Tonale per il 48° GranPremio GiovanissimiIl comprensorio Pontedilegno-Tonale è pronto ad accogliere più di 2.000 bambini provenienti da tutta Italia per le Finali Nazionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, i ... megamodo.com La Valle d'Aosta ospiterà le finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi 2027 dedicato agli sport invernali; sedi di gara saranno Pila e Cogne. #gazzettamatin #GranpremioGiovanissimi #sportinvernali #Scialpino #snowboard #scidifondo #valledaosta #asso - facebook.com facebook Pontedilegno-Tonale epicentro dello sci giovanile italiano con il Gran Premio Giovanissimi x.com