In Italia si sono verificati improvvisi nubifragi accompagnati da grandine, con un calo termico di circa 10 gradi. La pioggia intensa ha causato disagi al traffico, con alcune vie che sono state temporaneamente chiuse o rallentate. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo, mentre le forze dell’ordine stanno gestendo le situazioni di emergenza nelle zone interessate.

Il cielo si è fatto improvvisamente scuro, poi il rumore della pioggia battente e dei chicchi di grandine ha preso il sopravvento. A Roma la giornata si è trasformata in poche ore in uno scenario quasi invernale, con strade imbiancate e traffico rallentato. Un cambiamento brusco, che ha colto molti di sorpresa e che racconta, ancora una volta, quanto il meteo di fine marzo possa riservare colpi di scena inattesi. Allerta meteo Roma: nubifragi e grandinate improvvise. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla Capitale, con precipitazioni intense e grandinate localmente violente, soprattutto nel quadrante Nord della città. Le immagini arrivate da diversi quartieri mostrano strade ricoperte di ghiaccio e acqua, con conseguenti rallentamenti alla circolazione e disagi diffusi per automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grandine in Italia, crollo termico di 10 gradi e traffico in tilt: scatta l’allerta

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