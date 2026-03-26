A Roma si sono verificati forti temporali accompagnati da grandinate che hanno imbiancato diversi quartieri. Il crollo termico ha raggiunto circa 10 gradi in poche ore, causando disagi al traffico e interruzioni in alcune zone della città. La perturbazione ha portato nubifragi e condizioni meteorologiche avverse, portando all’attivazione di un allerta meteo. La situazione è ancora in evoluzione.

Bomba d'acqua su Roma. Un violento fronte temporalesco sta colpendo la Capitale con nubifragi e intense grandinate che hanno imbiancato alcuni quartieri, in particolare quelli del quadrante Nord, creando pesanti disagi alla circolazione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il Lazio, dove, a partire dalle prime ore di oggi, giovedì 26 marzo, è prevista un'allerta gialla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Grandine a Roma, imbiancati molti quartieri: crollo termico di 10° e traffico in tilt. Scatta l'allerta meteo

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