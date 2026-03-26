Durante una notte nel programma Grande Fratello Vip, una concorrente ha pronunciato una bestemmia dopo aver inciampato sul comodino. La produzione sta valutando la possibilità di squalificare la partecipante a causa dell'episodio. La trasmissione è in attesa di decisione ufficiale sulla sanzione da adottare.

Inciampa di notte sul comodino e scatta una sonora bestemmia. La concorrente Ibiza Altea rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip, su Canale 5. Squalifica probabile visti gli episodi simili avvenuti nel reality. A indignarsi per l'uscita blasfema della modella è in particolare Mario Adinolfi che invita Mediaset a prendere proveddimenti contro la concorrente che nella notte tra domenica e lunedì davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip "ha nitidamente bestemmiato, rendendosene anche conto. Ho fatto parte qualche mese fa del cast dell'Isola dei Famosi e so bene che per regolamento e per contratto la bestemmia in diretta comporta l'immediata espulsione del partecipante dal reality". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grande Fratello Vip, la bestemmia di Ibiza Altea è un caso: "Squalifica"

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