Grande Fratello Vip la bestemmia di Ibiza Altea è un caso | Squalifica

Da iltempo.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una notte nel programma Grande Fratello Vip, una concorrente ha pronunciato una bestemmia dopo aver inciampato sul comodino. La produzione sta valutando la possibilità di squalificare la partecipante a causa dell'episodio. La trasmissione è in attesa di decisione ufficiale sulla sanzione da adottare.

Inciampa di notte sul comodino e scatta una sonora bestemmia. La concorrente Ibiza Altea rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip, su Canale 5. Squalifica probabile visti gli episodi simili avvenuti nel reality. A indignarsi per l'uscita blasfema della modella è in particolare Mario Adinolfi che invita Mediaset a prendere proveddimenti contro la concorrente che nella notte tra domenica e lunedì davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip "ha nitidamente bestemmiato, rendendosene anche conto. Ho fatto parte qualche mese fa del cast dell'Isola dei Famosi e so bene che per regolamento e per contratto la bestemmia in diretta comporta l'immediata espulsione del partecipante dal reality". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Grande Fratello Vip, la bestemmia di Ibiza Altea è un caso: "Squalifica"

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