La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 sembra attraversare difficoltà, con un debutto che si rivela il peggiore di sempre. La conduttrice, Ilary Blasi, si trova ad affrontare una serie di sfide che potrebbero influenzare la messa in onda e la prosecuzione del programma. Le prime domande riguardano il futuro della trasmissione e i possibili risvolti in caso di ulteriori criticità.

I reality in Italia sono in crisi oppure il calo di ascolti del Grande Fratello Vip 2026 è un caso isolato? Nonostante gli ingenti sforzi produttivi messi in campo da Mediaset e un restyling editoriale che ha puntato con decisione su una narrazione più pulita e meno incline agli eccessi del passato, la sensazione è che il formato abbia smarrito la sua capacità attrattiva e di presa sul pubblico. Quello che per decenni è stato il re incontrastato del palinsesto, capace di generare un'attesa febbrile tra una puntata e l'altra, appare oggi come un marchio affaticato, con ascolti deludenti e sotto la media delle precedenti edizioni.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura. Per Ilary Blasi altra batosta in arrivo?

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